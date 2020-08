Ученые смогли доказать теорию о поглощающих звезды черных дырах

27.08.2020, 19:17, Разное

Международной группе ученых удалось впервые доказать теорию о поглощающих звезды черных дырах. Астрономы проследили за тем, как формируется аккреционный диск в процессе видимого с помощью оптических лучей приливного разрушения вещества, сообщается в статье arXiv.org.

В рамках исследования специалисты провели анализ излучения волн разной длины, исходящих от TDE. Объект был обнаружен в ноябре два года назад, когда проводился поиск сверхновых All Sky Automated Survey for SuperNovae. Он получил обозначение AT 2018hyz и располагается на расстоянии 600 млн световых лет от Земли, как и галактика 2MASS J10065085+0141342.

Во время приближения звезды к зоне черной дыры, она подвергается атаке приливных сил, разрывающих ее на части. Далее приливное разрушение становится причиной высвобождения последней вспышки света объекта до того, как его обломки покинут место события. Согласно имеющейся теории, остатки разрушенной звезды должны стать основой для формирования вращающегося и попадающего внутрь черной дыры диска.

Ученые не обнаружили свидетельств этого явления. По словам Тиары Хунг, представляющей Калифорнийский университет, аккреционный диск, который излучает рентгеновский лучи, является фактором, приводящим вспышку TDE в действие. Однако лучи выявить не удается, поэтому исследователи пришли к выводу, что в процессе приливного разрушения они наблюдали не за диском, а за выбросами звездного мусора.



Во время дальнейших наблюдений эксперты выявили спектр AT 2018hyz, указывающий на присутствие аккреационного диска, отличающегося эллиптической формой, который окружал сверхмассивную черную дыру. Диск мог образоваться из-за приближения оставшегося от звезды вещества к точке орбиты, приближенной к черной дыре. Это событие случилось еще до первого появления AT 2018hyz. Диск при этом состоял из 5% массы звезды и его формирование произошло всего за несколько недель.