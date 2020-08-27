Шведские ученые обнаружили под дном океана хламидии, способные жить без кислорода

27.08.2020, 19:17, Разное

Шведские исследователи смогли обнаружить новый вид хламидий Anoxychlamydiales под дном океана. Гены выявленных простейших, способных жить без кислорода, могли определить эволюцию будущих грибов, растений и животных.

Специалисты, представляющие Университет Упсалы, в течение многих лет пытались обнаружить живой организм, который бы состоял из клетки без ядра и с генами, ответственными за выработку энергии в среде, не имеющей кислорода. Как гласит популярная теория эволюции, многоклеточные произошли благодаря слиянию простейших организмов: археи и бактерии. В результате появились первые эукариоты, получившие оформленное клеточное ядро. Это слияние случилось примерно два миллиарда лет тому назад и организмы стали обитателями бескислородной среды.

Производство энергии с использованием газообразного водорода первые эукариоты получили от первоначальной бактерии. Именно поэтому экспертов так интересовало обнаружение одного из ее представителей. Согласно результатам исследования, опубликованным в статье Science Advances, гены Anoxychlamydiales, участвующие в выработке водорода, сходны с обнаруженными у эукариот генами. Это подтверждает гипотезу о существенном вкладе древних хламидий во время развития будущих организмов, растений, грибов, животных. Во время эволюции происходил обмен генов микроорганизмов. По словам соавтора работы Кортни Стэйрс, хламидии могут представлять собой важную часть экосистемы на дне океана.