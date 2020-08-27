Представитель Госдумы счел правдоподобной версию об “отравлении” Навального его кураторами

27.08.2020, 19:17, Разное

Депутат Государственной Думы РФ Андрей Альшевских в интервью одному из отечественных изданий решил поддержать появившееся мнение о том, что Алексей Навальный мог быть отравлен своими западными кураторами. Впрочем, по словам парламентария, какие-либо выводы можно будет делать лишь после завершения необходимых расследований и проверок.

Как заявил Андрей Альшевских, Алексей Навальный имеет немало недоброжелателей, в число которых могут входить и его кураторы с Запада. При этом возможное отравление блогера могло быть инициировано ими для того, чтобы “бросить подозрения на власть”. Однако депутат подчеркнул, что достоверное резюме будет сделано лишь после того, как с историей разберутся представители компетентных служб.

Стоит отметить, что ранее бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин высказал ряд предположений о возможных причинах эпатажного инцидента с Навальным. Одной из наиболее вероятных он назвал то, что спровоцировать ситуацию могли “соратники и хозяева” Навального, разочаровавшиеся в его деятельности. Об этом сообщает “Политэксперт”.