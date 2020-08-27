Стало известно об излечении от ВИЧ без приема лекарств

27.08.2020, 19:08, Новости дня

Женщина, которой в 1992 году был поставлен диагноз ВИЧ, вероятно, смогла вылечится без приема лекарств и трансплантации костного мозга. Врачи утверждают, что организм 66-летней Лорин Уилленберг борется с инфекцией естественным путем.

Исследователи изучают Уилленберг не одно десятилетие, женщина утверждает, что никогда не принимала терапию, чтобы сдерживать вирус. Теперь ученые заявляют, что ее можно «добавить в список» излеченных от ВИЧ пациентов, рядом с «берлинским пациентом» Тимоти Рэем Брауном и «лондонским пациентом» Адамом Кастильехо. Они оба были больны раком, и им сделали пересадку костного мозга от донора с генами устойчивости к ВИЧ, чтобы уничтожить и рак, и вирус, передает Daily Mail со ссылкой на исследования ученых.

По данным исследователей, Уилленберг обладает редкой способностью подавлять вирус самостоятельно. Исследователи из Института Рагона Массачусетского технологического института и Гарварда не обнаружили никаких следов ВИЧ у женщины с помощью стандартных тестов.

Передовая технология, проанализировавшая 1,5 млрд клеток крови Уилленберг, обнаружила крошечные количества вируса, что означает, что она ВИЧ все же присутствует. Однако исследователи отмечают, что ее иммунная система сделала оставшиеся следы неспособными к воспроизведению.

Первый случай излечения от СПИДа был зафиксирован в 2007 году в Германии. Тогда пациенту делали пересадку стволовых клеток в качестве противораковой терапии.

В марте врачи сообщили о втором в истории случае полного излечения от ВИЧ-инфекции. У пациента из Лондона на тот момент в течение 30 месяцев наблюдалась ремиссия.

Позже ученые сообщили о вероятном полном излечении от ВИЧ-инфекции пациента из Бразилии, что произошло благодаря агрессивному сочетанию антиретровирусных препаратов и никотинамида (витамина В3). Это третий случай излечения от ВИЧ в истории.

Однако руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД, академик РАН Вадим Покровский рассказал газете ВЗГЛЯД, что несмотря на то, что благодаря одному из методов лечения ВИЧ-инфекции с марта прошлого года у пациента из Бразилии не находили в крови вирус, его стоит наблюдать на протяжении еще нескольких лет.