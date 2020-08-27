Мнение: Бесполезное суперсудно, откат Калифорнии в Средневековье и санкции против российской вакцины

27.08.2020, 19:05, Разное

1. От падения цен на сжиженный природный газ (СПГ) страдают не только американские газовики. Полукилометровый плавучий завод по добыче и сжижению газа, принадлежащий британо-нидерландской компании «Роял Датч Шелл», стоит без дела. Собственно, проблемы у этого проекта начались ещё задолго до нынешнего кризиса, а нынешний кризис, похоже, способен очень серьёзно потрепать гиганта:

https://genby.livejournal.com/853522.html

В 2011 году был заложено и в 2013 году построено самое большое в мире морское судно Shell Prelude завод по производству плавучего сжиженного природного газа (FLNG) компании Royal Dutch Shell. Prelude имеет длину 488 метров, ширину 74 метра. Водоизмещение 600000 тонн, что в 6 раз больше чем у «Джеральда Р. Форда». Судно потребовало 260 000 тонн стали, и затраты на его строительство составили 12-17 млрд долларов, в полтора превысив стоимость новейшего американского авианосца «Джеральд Р. Форд». Это самый большой плавучий объект в мире, на котором работают 5000 человек.

Еще 2 года Prelude доводили до ума. И в конце 2015, по завершении строительства и морских испытаний у берегов Кореи завод был отбуксирован в Тиморское море и закреплён якорями на глубине 250 м над газоконденсатным месторождением Prelude. <…>

Его испытания и добыча началась только в декабре 2018 года. Строительство небывалого, первого в мире судна вызвало массу подражаний, но меньших объемов. Prelude должен был выйти на мощность 3,6 млн тонн СПГ в год. Увы, эти объёмы так и не были достигнуты. Первая и последняя партия СПГ покинула Prelude в июне 2019 года (Shell заявляет, что это неверно, но не приводит точных цифр отгрузок СПГ). В феврале 2020 завод, за отсутствием спроса на СПГ, остановили. И теперь компания Shell ломает голову, что делать с этим слоном. Эксперты говорят что сама концепция была нежизнеспособной.

Shell в апреле опубликовала заявление о том, что откладывает окончательное инвестиционное решение по разработке газового месторождения, которое потребуется для загрузки Prelude в ближайшие годы. Prelude не только самый большой в мире плавучий объект, но и самое большое судно из когда-либо построенных по совершенно неправильным причинам.

2. Как пишет Иван Данилов, «зелёные» активисты довели несчастных калифорнийцев до жизни без электричества:

https://ria.ru/20200823/tunberg-1576168098.html

Флагман американской деловой журналистики The Wall Street Journal воспользовался случаем, чтобы назвать вещи своими именами:

“Миллионы калифорнийцев потеряли доступ к электроэнергии в последние дни из-за сильной жары, а государственные регулирующие органы предупреждают о новых отключениях в ближайшее время, и, возможно, это будет случаться еще много лет. Добро пожаловать в “новую зеленую нормальность” Калифорнии — в этот предвестник мира без использования углеводородного топлива”. <…>

Калифорния — один из мировых лидеров перехода на так называемые возобновляемые источники энергии и, соответственно, один из передовиков в закрытии электростанций, работающих на газе или угле. На сегодня возобновляемые источники энергии составляют примерно 36% производства электроэнергии в этом штате, а местные политики-демократы (Калифорния — буквально цитадель Демократической партии США) вписали в свои программы требование довести этот уровень до 60% в 2030 году и до 100% в 2045-м.

Прямым последствием такого “озеленения” является то, что тарифы на электроэнергию из-за этого находятся на одном из самых высоких уровней в США — 19 центов за киловатт-час (примерно 14,2 рубля по сравнению со среднероссийскими 3,4). И это без учета косвенных платежей в виде государственных субсидий производителям зеленой энергии, которые в конечном счете тоже ложатся на налогоплательщиков, но которые они не видят в своих квитанциях за коммунальные услуги. Однако это не самое интересное последствие. Несмотря на то что Калифорнию (и Германию) иногда приводят в пример таким странам, как Россия и Китай, которые отказываются массово заменять свои ТЭЦ и АЭС на “чистые” ветряки и солнечные электростанции, у стран и регионов с большой долей зеленой энергетики начинаются проблемы с бесперебойностью энергоснабжения. Калифорнию вот уже много лет (и много раз) от веерных отключений в неблагоприятных погодных условиях спасал банальный импорт электроэнергии из других штатов, в которых еще не успели позакрывать газовые и угольные электростанции. Но сейчас в самом зеленом и самом демократическом штате США случилось неприятное стечение обстоятельств: жаркое лето, облачная погода, слабый ветер и невозможность закрыть все проблемы с помощью импорта, потому что в соседних штатах тоже выросло потребление электроэнергии. Ведущая экономика планеты откатилась в Средние века, когда доступ к энергии в значительной мере зависел от капризов ветра, который надувал паруса кораблей или крутил лопасти мельниц.

3. США, похоже, сильно обиделись на победу России в гонке по созданию вакцины от ковида. В то время как мир, охваченный эпидемией, вопиёт о спасении, американские власти коварно вводят санкции против разработчиков нашей вакцины:

https://lenta.ru/news/2020/08/26/bio_sanctions/

США расширили список антироссийских санкций — теперь под ограничительные меры попали научно-исследовательские институты. Причиной для этого называют их предполагаемую работу над химическим и биологическим оружием, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские органы власти.

Санкции коснулись в том числе и НИИ Минобороны, который принимал участие в работе над вакциной против коронавируса SARS-CoV-2. Кроме того, под ограничения попали 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт, 48-е центральные НИИ в Кирове и Сергиевом Посаде, 48-й НИИ в Екатеринбурге, а также государственный НИИ органической химии и технологии.