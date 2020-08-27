Пенсионерка 10 лет готовила допинг для российских спортсменов

27.08.2020, 19:00, Разное

Отдел расследований WADA опубликовал на своём сайте результаты очередного этапа проверок. Из опубликованного отчёта агентства следует, что на протяжении 10 лет допинг для российских спортсменов изготавливала пенсионерка из деревни Нопарамово Ярославской области.

Журналист «Радио Свобода», державший путь в Ярославль для расследования гендерного неравенства в городе, проезжал мимо небольшой деревни Нопарамово, где заметил грузовик с логотипом Олимпийского комитета России (ОКР). Подъехав ближе, журналист увидел, как три грузчика загружают коробки со двора небольшого деревенского домика. В момент отлучения мужчин на перекур, журналисту удалось открыть коробку и заполучить одну бутылку с неопознанным веществом. Далее грузовик выехал в направлении Москвы, и журналист последовал за ним. Уже в Москве машина остановилась на заднем дворе штаб-квартиры ОКР и началась разгрузка.

Журналист отправил бутылку в лабораторию WADA им. Макларена в канадском Ванкувере. Через полтора месяца оттуда пришло письмо с результатами лабораторных исследований содержимого.

«Сравнив содержимое бутылки и допинг-проб, мы выяснили, что именно это вещество использовалось российскими спортсменами в качестве допинга. Также мы выяснили, что это вещество российские спортсмены принимают на протяжении 10 лет», — говорится в письме.

Журналист решил вернуться в Нопарамово к пенсионерке и узнать, какой именно рецепт она использует для производства допинга. Подойдя к забору, журналист почувствовал резкий запах, но при попытке войти внутрь, женщина нанесла ему телесные повреждения метлой.