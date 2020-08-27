Школьные расстрелы – Личное мнение
27.08.2020, 18:58, Разное
К началу нового учебного года 9 красноярских школьников оправили в психиатрическую лечебницу.
Подростки были подписаны на паблики Колумбайна.
Фото: Кинопоиск
В целях предотвращения массовых школьных расстрелов, ФСБ провело обыски в квартирах подозреваемых, а их родители подписали согласие на госпитализацию своих детей в ПНД.
Либеральная общественность немедленно подняла шум.
Подумаешь, была подписана на Колумбайн, вопит сестра одной из задержанных.
Кто в подростковом возрасте не интересовался массовым шутингом?
«Я лично считаю это нормой. Сама, будучи подростком, зачитывалась информацией про серийных убийц. И что, я стала серийным убийцей? Просто интерес, любопытство к запретному плоду», — говорит 23-летняя девушка.
Просто интерес. Просто любопытство. А что будет, если всех пострелять в школе? Не-не, просто любопытство к запретному плоду.
Как началась чёрная полоса в истории человечества, мы все знаем. Тоже одной дамочке стал любопытен запретный плод.
За такое любопытство последовало вполне адекватное наказание: вон из Рая, хлеб — в поте лица, а роды — в муках.
Вот это инфантильное «просто интересно», до добра не доводит. Сегодня они подписаны на Колумбайны из любопытства, а завтра пронесут в школу оружие и всех перестреляют.
Я считаю действия ФСБ по профилактике школьных расстрелов правильными.
Я вам больше скажу, пусть лучше в ПНД обследуют тысячу невиновных, чем пропустят всего лишь одного дурака с винтовкой, который захотел прославиться, перестреляв одноклассников.
«В пять утра в дом моих родителей ворвалась ФСБ с постановлением на обыск. Забрали старую воздушку (пневматическое оружие), которую мне друг дарил, самодельный лук и стрелы с мягкими наконечниками, который мне сделал отец».
И правильно сделали, я считаю. А вы?
Источник: Лена Миро
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