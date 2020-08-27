 

Мнение: Польша не признает Лукашенко

27.08.2020, 18:55, Разное

1. Польша официально отказалась признавать итоги выборов в Белоруссии и считать Лукашенко законным президентом Белоруссии.
Также открыт безвизовый въезд для "жертв репрессий Лукашенко" (аля Флорида для кубинских и венесуэльских диссидентов).
Также польская правящая партия и оппозиция, совместно призвали к "освобождению политических заключенных" в Белоруссии.

2. Также Польша будет настаивать на введение экономических санкций против Белоруссии, считая, что персональные санкции против Лукашенко и его окружения недостаточны.

3. Лукашенко в ответ на это заявил, что против Белоруссии развязана гибридная война и "дипломатическая бойня", но Польша со своими планами оторвать у Белоруссии Гродно ничего в итоге не получит. Клоуны с польскими флагами в Гродно слишком рано спалили польский интерес.

4. После ужесточения контроля на границе Белоруссии и Польше, там были остановлены десятки лиц, который пограничники не впустили на территорию Белоруссии. Среди них были и те, кто пытался ввезти антигосударственную агитацию. Также заблокирован ввоз "гуманитарной помощи" из Польши (кто помнит Венесуэлу, примерно представляет, что это за "помощь" и для чего ее везут – таких помощников следует гнать из страны мокрыми тряпками).

5. Польша усиливает военное присутствие у границ Белоруссии. Свежесозданная 18-я механизированная дивизия в Седльце (дислоцирована в 115 км от границы с Белоруссией) получила партию модернизированных Т-72М1 для 19-й механизированной бригады, которая переводится в состав 18-й дивизии из Люблина. Между тем НАТО продолжает оправдываться, заявляя, что не проводит наращивание войск в Восточной Европе (что является очевидным враньем – не так давно США и Польша подписали договоренность о дополнительном постоянном размещении 1000 человек личного состава и штаба 5-го корпуса).

Вполне очевидно, что Польша проводит враждебную политику в отношении Белоруссии, направленную на ликвидацию Белоруссии как суверенного государства. При этом еще что-то вякают про невмешательство в дела Белоруссии. Полагаю, теперь лишь вопрос времени, когда оппозицию начнут прямо обвинять в том, что она выступает в роли пятой колонны Польши.

Источник: Colonel Cassad



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