«Раздражает и бесит!»: Ирина Апексимова прокомментировала слухи вокруг ухода Ирины Линдт из театра на Таганке

27.08.2020, 18:53, Разное

Ирина Апексимова прокомментировала слухи о причинах ухода Ирины Линдт из Театра на Таганке. Актриса подчеркнула, ее очень возмутили сплетни о неуставных отношениях между руководством и актерами.

По словам Апексимовой, Линдт в течение пяти лет работала под ее началом, и у них были хорошие отношения. Несмотря на участие в репетициях в другом месте, актрисе платили заработную плату в Театре на Таганке, а сейчас она перешла работать во МХАТ и будет задействована в мюзикле. В связи с этим все слухи о предвзятости лишь “бесят и раздражают” Апексимову.

Однако сама Линдт полагает, ее пытались выжить из родного театра, не приглашая на новые спектакли. По словам актрисы, постановки с ее участием сняли, и вышло так, что она ничего не играла, поэтому была очень рада получить приглашение во МХАТ, где прекрасная атмосфера и который она считает своим новым домом.