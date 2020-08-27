Ученые: Стресс способен стать причиной развития сахарного диабета

27.08.2020, 18:53, Разное

Ученые из Китая обнаружили связь между сильным стрессом и появлением сахарного диабета. Триггером для развития заболевания могут стать проблемы дома и на работе.

Ученые проанализировали информацию о 500 000 человек возрастом от 30 до 79 лет, у 25 301 из которых был диагностирован сахарный диабет второго типа. После изучения образа жизни испытуемых специалисты выяснили способность сильного стресса вызвать развитие у человека диабета. По словам исследователей, у людей, переживших несколько стрессовых событий в жизни, чаще развивалось заболевание, чем у тех, кто подобного опыта не имел.

Ученые смогли определить, какие именно события могут наиболее увеличить риск возникновения заболевания. К ним относятся: потеря близких членов семьи, увольнение с места работы или выход на пенсию, физические травмы, попадание в ДТП и трудности в отношениях в семье.