Мать покойной Легкоступовой госпитализировали в одну из столичных клиник

27.08.2020, 18:53, Разное

Мать покойной артистки Валентины Легкоступовой после церемонии прощания с наследницей была помещена в одно из столичных медучреждений. Галина Ивановна почувствовала себя очень плохо.

Зять певицы Станислав Бриль пояснил о неважном самочувствии 72-летней матери Легкоступовой. Пожилую женщину на траурное мероприятие доставили в специальном кресле. Она пыталась держатся, периодически вытирая слезы платком, однако после начала панихиды, ее самочувствие значительно ухудшилось, из-за чего потребовалась госпитализация. Наследница Валентины Легкоступовой Анетта Бриль пообещала ухаживать за бабушкой, и сделать все возможное, чтобы обеспечить ее всем необходимым, пишет «Слово и Дело».

Галина Ивановна живет в Феодосии. Смерть супруга, произошедшая несколько лет назад, подкосила здоровье матери артистки, а после потери единственной дочери она «живет на лекарствах», передает «New Inform».