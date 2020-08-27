Вопрос дня: Как создавалась российская вакцина от коронавируса «Спутник V»?

27.08.2020, 18:48, Новости дня

Вакцину от коронавируса (COVID-19) «Спутник V» удалось создать в сжатые сроки благодаря тому, что у российских вирусологов для этого уже была готова основа – а именно платформа, которая использовалась при создании вакцины против геморрагической лихорадки Эбола.

Лихорадка Эбола хорошо изучена с 50-х годов, а платформа давно доказала свою безопасность, поскольку уже была использована для вакцинации более чем 10 млн человек. Эффективный препарат против лихорадки Эбола Центр Гамалеи создал еще в начале 2014 года.

В 2018 году тем же Центром была разработана и вакцина-кандидат против Ближневосточного респираторного синдрома (MERS). Именно эти две «заготовки», два пройденных заранее этапа, помогли ученым быстро переключиться на работу над будущим «Спутником V» в начале 2020 года.

Уже в августе «Спутник V» стал первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. В эти дни начинается пострегистрационная международная третья фаза клинических испытаний. В ней примет участие более 44 тысяч добровольцев по всему миру. В конце сентября планируется начать массовое производство препарата.

В Центре Гамалеи подчеркивают, что двухэтапная схема вакцины прайм-буст позволяет добиться в организме длительного иммунного ответа. Стоит пояснить, что прайм-буст – это двухступенчатая фаза прививки. Первый укол как бы запускает иммунный ответ организма, второй – усиливает его.

Как уточняют создатели препарата, в отличие от других вакцин, «Спутник V» содержит не живые аденовирусы человека, а аденовирусные векторы человека, то есть, вирусы, неспособные размножаться в организме. Поэтому они полностью безопасны для здоровья.

На сегодня уже более 25 стран, в которых проживает более половины мирового населения, проявили интерес к идее вакцинации с помощью «Спутника». Это страны Латинской Америки, Индии, Эмираты, Саудовская Аравия, Индонезия и Филиппины. По прогнозам создателей вакцины, в этом и следующем году с помощью «Спутник V» будет вакцинировано более миллиарда человек.

Из опубликованных в четверг итогов опроса Фонда «Общественное мнение» следует, что подавляющее большинство россиян (90%) в той или иной мере осведомлены о разработке отечественной вакцины. Причем, среди медиков уровень информированности еще выше – он составляет 97%. Участники опроса среди обычных граждан втрое чаще предполагают, что эта вакцина – высококачественная (43%), чем думают, что она плоха (14%). Среди медиков пропорция примерно схожа: 49% против 16%.

В то, что отечественная вакцина сможет остановить коронавирус, верят 53% опрошенных среди населения, и 50% – среди медиков. Скептиков – примерно четверть: 22% обычных граждан, 27% врачей и среднего медперсонала.

С идей о необходимости массовой вакцинации от COVID-19 согласны 46% респондентов, против – 37%. Медики несколько больше склоняются к поддержке массовой вакцинации: признают ее нужной 56% опрошенных, а излишней – 33%.

Подавляющее большинство опрошенных среди населения (77%) уверены, что каждый человек должен сам решать, делать ли прививку, и лишь 20% высказываются за принудительную вакцинацию (среди считающих, что вакцинация от коронавируса в принципе нужна, за нее высказываются 38% – против 59% сторонников добровольного принципа). Медики в этом отношении настроены даже радикальнее: 81% – за добровольную вакцинацию, 18% – за обязательную.

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