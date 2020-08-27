 

Часть банков в Белоруссии перестали выдавать кредиты

27.08.2020, 18:48, Новости дня

Несколько белорусских банков, включая дочернее предприятие Сбербанка «БПС-Сбербанк», приостановили прием заявок от физлиц на кредиты.

«БПС-Сбербанк информирует о временной приостановке с 28 августа 2020 года приема кредитных заявок (заявок на увеличение кредитного лимита) от физических лиц. С учетом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заемных средств относительно бизнес-плана, банком принято решение временно приостановить выдачу кредитных ресурсов частным клиентам», – цитирует сообщение банка РИА «Новости».

Заявки, принятые не позднее 27 августа, планируется рассмотреть в установленном порядке, а ранее заключенные договоры обслуживать в обычном режиме.

Между тем Tut.by сообщает, что в республике приостановка кредитования вторичного жилья началась в апреле. Изначалоьно кредиты на «вторичку» перестал выдавать Франсабанк, затем «АСБ Беларусбанк», позднее Белагропромбанк и Банк БелВЭБ.

Издание «Подъем» отмечает, что несколько других банков решили перестать выдавать и прочие потребительские кредиты. Такие услуги перестали оказывать Технобанк, Балгазпромбанк и РРБ-Банк.

На минувшей неделе сообщалось, что в белорусских банках люди выстраиваются в очереди на обмен валюты. При этом в некоторых обменных пунктах заканчивались доллары. Нацбанк Белоруссии в ответ на это порекомендовал банкам страны своевременно подкреплять обменные пункты и кассы денежной наличностью для бесперебойного проведения валютно-обменных операций.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / «Твёрдо стоим на вашей стороне» – Маас заверил Украину в поддержке Германии

02.08 / Белый дом: президентские выборы состоятся третьего ноября

27.07 / Роспотребнадзор оценил эпидобстановку в Абхазии

26.06 / Минкультуры разработало законопроект для разделения сфер управления театром

08.08 / Генпрокурор Нью-Йорка потребовала распустить NRA за «мошенничество»

13.07 / В Азербайджане оценили угрозу боев на границе с Арменией для стратегических нефтепроводов

17.07 / Обнаружен самый ранний симптом коронавируса

07.07 / Нефть подешевела после роста цен в понедельник

02.07 / Глава Амурской области рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе

19.08 / Посольство РФ в Осло отказалось комментировать сообщения о высылке своего дипломата

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска