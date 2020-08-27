Ученые рассказали, что поможет отрастить ампутированные конечности

27.08.2020, 18:40, Новости дня

По мнению специалистов, понимание того, как активировать несколько генов, может помощь в будущем в восстановлении ампутированных конечностей.

В 2013 году группа ученых обнаружила в основании человеческого ногтя небольшую группу стволовых клеток, благодаря которым ногти растут постоянно, а в младенческом возрасте возможно восстановление потерянных кончиков пальцев. Регенерация возможна только в том случае, если останется хотя бы небольшой фрагмент ногтя. Спустя два года команда специалистов стимулировала один из генов роста у грызунов, который активен лишь во время эмбрионального развития, и восстановила поврежденные ткани взрослых животных.

По мнению ученых, в условиях стресса и разрушения ткани в хрящах человека запускаются те же процессы, что и в ампутированных конечностях амфибий, когда те пытаются их самостоятельно отрастить. Специалисты считают, что поврежденные суставные хрящи можно будет восстанавливать путем стимуляции едва заметных процессов регенерации.