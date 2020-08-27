Воспаление глаза, потеря слуха и узелки в легких. Татуировка вызвала редкую болезнь

27.08.2020, 18:31, Разное



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Массивная татуировка спровоцировала тяжелое заболевание. Помимо поражения кожи и легких, у пациента развились частичная потеря слуха и тяжелое воспаление оболочки глаза. Клинический случай врачи описали в BMJ Case Reports.

35-летний японец попал в офтальмологическое отделение с диагнозом увеит – воспалением сосудистой оболочки глаза, которое проявляется нарушением зрения, светобоязнью, слезотечением. Пациент обратился за помощью через четыре месяца после появления симптомов. За полгода до появления симптомов мужчина сделал татуировки, покрывающие оба плеча.

Офтальмолог заподозрил у пациента саркоидоз. Это воспалительное заболевание, проявления которого могут сильно варьироваться. При нем аномальные воспалительные клетки собираются в особые узелки – гранулемы. Эти гранулемы могут оказываться в различных органах. Помимо глаз болезнь может поражать легкие, сердце и другие органы. Причины саркоидоза плохо изучены. Но известно, что в его патогенезе важную роль играют иммунные реакции.

При ослабленном иммунитете татуировка может оказаться опасной

Ученые описали довольно нестандартную проблему у женщины, которая решила “забиться”.

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Пульмонологи (именно они чаще занимаются этой болезнью) подтвердили диагноз саркоидоза. Гранулемы были обнаружены в легких и в коже – на месте татуировки. В этих кожных гранулемах ученые обнаружили черные и коричневые татуировочные пигменты.

Пациент прошел лечение гормональными препаратами (кортикостероидами). Несмотря на лечение, у него на некоторое время развилась потеря слуха – также в результате саркоидоза (он вызывает нейропатию лицевого нерва). Однако через две недели терапии основные симптомы ушли.

Ученые считают, что в этом случае иммунная реакция, вызвавшая саркоидоз, была спровоцирована татуировкой. Они подчеркивают, что это редкий случай – ранее подобная ситуация была описана в научной литературе в 1952 году.