Психолог назвал способ уберечь ребенка от травли в интернете

27.08.2020, 18:23, Разное

Психолог Максим Коваленко рассказал, как родители могут защитить своих детей от травли в интернете. В первую очередь, следует быть внимательнее к проблемам ребенка.

Коваленко отметил, что не стоит отправлять ребенка развлекаться с компьютером или смартфоном, чтобы тот не отвлекал. Вместо этого нужно интересоваться делами и переживаниями детей и стараться стать для них друзьями, которым можно доверять тайны. В таком случае, если ребенок столкнется с травмой, то не замкнется в себе, а расскажет маме и папе, которые помогут ему пережить травму и научат правильному поведению в Сети, сообщает телеканал “Царьград”.