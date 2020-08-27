77-летний россиянин зарезал спящую жену в приступе белой горячки

27.08.2020, 18:23, Разное

Алкоголь стал причиной очередной трагедии в российской глубинке. СМИ стало известно о жутком убийстве, которое произошло еще в марте в городе Киселевске Кемеровской области.

77-летний пенсионер перебрал со спиртным, из-за чего у него случился приступ белой горячки. Мужчина начал видеть галлюцинации, с которыми решил бороться с помощью ножа. Однако жертвой пожилого жителя стала его 71-летняя жена. Он нанес спавшей женщине несколько ранений, из-за которых она скончалась на месте. Мужчину признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу, сообщает Vse42.ru.