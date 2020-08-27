 

Друг Легкоступовой рассказал, что скрывал от нее третий муж

27.08.2020, 18:17, Разное

Друг покойной певицы Валентины Легкоступовой рассказал, что от нее скрывал Юрий Фирсов. Оказывается, что венчание с артисткой стало для яхтсмена третьим по счету в жизни. Сам же он не распространялся по этому поводу.
Известно, что Юрий Фирсов был женат три раза. С каждой из супруг он венчался в церкви. Месяц назад яхтсмен прошел через этот обряд с певицей Валентиной Легкоступовой. Пара обвенчалась в Крыму. Однако сама же артистка не знала, что яхтсмен стоял у алтаря дважды.

Сам Юрий Фирсов никак не прокомментировал данную информацию. На наследство покойной жены он претендовать не намерен, поскольку считает себя состоятельным человеком. На протяжении последних девяти месяцев яхтсмен оплачивал все счета, обучение сына возлюбленной в колледже, давал ей деньги на карманные расходы.

Напомним, что Валентины Легкоступовой не стало 14 августа. Родственники приняли решение о кремации тела певицы. На отпевание третьего мужа артистки они не пустили, поскольку именно его считают виновным в произошедшем.



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