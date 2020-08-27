 

МВД России начало проверку из-за госпитализации Навального

27.08.2020, 18:10, Разное

Управление на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу начало проверку из-за госпитализации политика Алексея Навального, говорится на сайте министерства.

В полиции заявили, что, в частности, осмотрели гостиничный номер, в котором останавливался Навальный, изучили маршрут его передвижения, изъяли более 100 предметов и проанализировали данные камер видеонаблюдения. Также проводится более 20 различных экспертиз. Однако в МВД утверждают, что сильнодействующих либо наркотических веществ не нашли.

Проверку инициировала Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Она утверждает, что это произошло еще 20 августа — в день, когда Навального госпитализировали в Омске.

Напомним, политику стало плохо на борту самолета Томск-Москва, в связи с чем лайнер сказал экстренную посадку в Омске, где Навального и госпитализировали. Сейчас Навальный находится в берлинской клинике Шарите. Омские медики отрицали, что его отравили, однако немецкие медики заявили об интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

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Источник: Новая газета



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