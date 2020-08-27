 

Лавров заявил о неизменной союзнической поддержке белорусского народа

27.08.2020, 18:08, Новости дня

Россия намерена поддерживать братский белорусский народ, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Лавров в ходе разговора информировал Макея о недавних контактах с зарубежными партнерами, в ходе которых они затрагивали ситуацию в Белоруссии, говорится в сообщении на сайте МИД.

Оба министра подчеркнули «необходимость скорейшей нормализации обстановки через национальный диалог при соблюдении норм Конституции и уважении правопорядка в республике».

«Подтверждена недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации ситуации и навязывания извне односторонних посреднических услуг. С российской стороны было заявлено о неизменной союзнической поддержке братского белорусского народа», – говорится в сообщении.

Также главы ведомств обсудили текущее взаимодействие министерств и хода реализации программы согласованных действий в области внешней политики Российской Федерации и Республики Белоруссия.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ситуация в Белоруссии выравнивается, но избирательность в оценках действий белорусской оппозиции за рубежом наводят на мысль, что процессами в стране хотят управлять.

Ранее Лавров заявлял, что белорусской оппозицией руководят западные страны. МИД также сообщал, что есть достаточно доказательств вмешательства Запада во внешние дела Белоруссии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Названы влияющие на сроки завершения «Северного потока – 2» факторы

21.07 / В споре о семилетнем бюджете ЕС победили «бережливые» страны

08.08 / Следователи начали проверку после гибели вице-президента гильдии продюсеров России

28.06 / Смолова не оценили. Капитан “Сельты” и пресса раскритиковали россиянина

24.07 / В доме украинского антикоррупционного активиста произошел пожар

26.08 / Священник из Челябинска объяснил, почему россияне не будут богатыми

28.06 / Раньше джихадисты, а теперь сторонники превосходства белых — CNN рассказал, почему расистам полюбился Telegram

27.07 / Тони Блэр призвал расследовать «вмешательство» России в голосование по брекситу

20.08 / Министр просвещения рассказал, как пройдут школьные линейки 1 сентября

22.08 / В Харьковской области СБУ раскрыла хищение зерна из государственного резерва

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска