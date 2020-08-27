ЕС обдумывает санкции против Беларуси, а белорусская оппозиция просит Меркель о помощи

27.08.2020, 18:00, Новости дня

Министры иностранных дел стран Европейского союза в четверг обсудили введение санкций против Беларуси с целью оказать давление на президента Александра Лукашенко и добиться проведения новых выборов, в то время как белорусская оппозиция обратилась за помощью к канцлеру Германии Ангеле Меркель.

В стремлении поддержать массовые протесты против Лукашенко министры ЕС рассматривают возможность ввести визовые и финансовые санкции в отношении до 20 человек, ответственных за подавление протестов.

«Объявление санкций не привело к каким-либо изменениям в поведении Беларуси», – заявил журналистам министр иностранных дел Германии Хайко Маас, имея в виду угрозу санкций, озвученную Евросоюзом после президентских выборов 9 августа.

Евросоюз в 2015 году ослабил экономические санкции против Беларуси, введенные в 2004 году, в попытке улучшить отношения с Лукашенко, однако теперь надеется быстро возобновить так называемые ограничительные меры.

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что санкции должны быть применены к должностным лицам, которые помогали фальсифицировать выборы, а также к тем, кто отдавал приказы о подавлении протестов, и тем, кто обвиняется в насилии против демонстрантов. Власти Беларуси отрицают, что результаты выборов, согласно которым Лукашенко получил 80% голосов, были сфальсифицированы.

Как ожидается, сам Лукашенко на данном этапе в санкционный список включен не будет.

«Обсуждение будет важным, потому что необходимо тщательно обдумать, как должен быть уровень санкций и в отношении кого они будут применяться», – отметил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, имея в виду, что санкции могут быть оспорены в суде, если они не будут подготовлены должным образом.

Кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская призвала Меркель выступить в качестве посредника в урегулировании кризиса, предложив ей либо обратиться напрямую к Лукашенко, либо объяснить свой взгляд на ситуацию российскому президенту Владимиру Путину, сообщает немецкая газета Die Welt.