 

США поздравили Молдову с Днем независимости

27.08.2020, 18:00, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг поздравил народ Молдовы с Днем независимости.

«С 1991 года Соединенные Штаты являются верным партнером Молдовы, в то время как вы продолжаете идти по пути экономического процветания, надлежащего управления и европейской интеграции, – отметил госсекретарь. – Соединенные Штаты по-прежнему привержены суверенитету и территориальной целостности Молдовы, и мы продолжим играть активную роль в переговорах по урегулированию приднестровского конфликта. Мы также гордимся нашим сотрудничеством в борьбе с COVID-19».

«Ваши президентские выборы этой осенью станут важной вехой в истории независимости и демократического развития Молдовы. Мы надеемся на свободные и честные выборы, полностью уважающие волю молдавского народа и соответствующие международным стандартам», – добавил Помпео.



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