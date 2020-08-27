Светлана Лобода, Мария Миронова, Муся Тотибадзе и другие звезды поддержали акцию “Дети вместо цветов”

27.08.2020, 17:55, Разное

В 2020 году акция в поддержку тяжелобольных детей по всей России проводится уже в седьмой раз. За предыдущие шесть лет участники помогли почти 2,5 тысячам детей с неизлечимыми заболеваниями, сегодня помощи ждут более 1000 семей. К акции уже присоединились многие звезды, призвав подписчиков поддержать инициативу. В их числе – Светлана Лобода, Муся Тотибадзе, Ольга Сутулова, Софико Шеварднадзе, Евгения Брик, Петр Налич, Мария Миронова, Денис Шведов, Мириам Сехон, Надежда Ангарская, Анна Ардова, Алан Хадзарагов, Мариам Мерабова, Мария Шалаева, Виктор Шендерович, Николай Басков, Валерий Сюткин, Александр Незлобин, Михаил Шац и другие.

Участники ежегодной акции “Дети вместо цветов” – учителя, школьники и родители. 1 сентября ученики приносят по одному цветку, чтобы подарить учителю один общий букет – а не двадцать или тридцать, которые завянут в классе. Сэкономленные средства они направляют в фонд – и этим меняют жизнь сотен семей, в которых тяжело болеют дети. Так вместе с учителем школьники начинают год с общего доброго дела.

Фото из Instagram Светланы Лободы Фото из Instagram Ольги Сутуловой “Фонд “Вера” помогает семьям с неизлечимо больными детьми в разных уголках страны. Вместе с нашими донорами мы делаем так, чтобы вместо бесконечных больниц и мучений у них была жизнь – с друзьями, прогулками, школьными уроками, наконец. Именно в этом году во время карантина мы на себе ощутили, каково это – быть запертым в квартире, без возможности выйти в парк, в “офлайн”. А дети, которым мы помогаем, в этой вынужденной изоляции могут жить годами: в реанимации, в больнице, в доме, где нет пандуса или удобной коляски. И мы можем это исправить, если победим “вирус равнодушия”. Именно это и делают все, кто год за годом присоединяется к акции “Дети вместо цветов”,

– говорит Елена Мартьянова, директор по развитию фонда “Вера”. Акция “Дети вместо цветов” – еще и повод поговорить с детьми, как можно помогать друг другу, с чего начать, в чем роль каждого из нас, рассказать истории тех, чью жизнь изменила поддержка благотворителей. Зарегистрироваться в акции “Дети вместо цветов” можно на сайте – dvc.fondvera.ru.

Фото из Instagram Дениса Шведова Фото из Instagram Муси Тотибадзе