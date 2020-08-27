Названы неожиданные причины появления головной боли

27.08.2020, 17:53, Разное

Врачи Андрей Реутов и Сергей Агапкин озвучили довольно неожиданные причины появления головной боли. Эта тема была затронута на телеканале «Россия-1» в программе «О самом главном».

Агапкин отметил, что головная боль появляется из-за привычек, с которыми люди совершенно не связывают проблему. Например, человек может пить много красного вина, а в нем содержится множеством танинов. Последние представляют собой вещества, способные приводить к появлению головной боли.

Кроме того, важно пересмотреть свой рацион питания. Причиной головной боли может выступать потребление сосисок и колбасы, а также красного мяса. В производстве продукции нередко применяются нитраты. Попадая в организм человека, они превращаются в нитриты, расширяющие сосуды.

Голова может разболеться из-за короткого или же неглубокого сна. Чтобы справиться с проблемой, нужно выработать для себя режим дня, пересмотреть питания, заняться спортом, обеспечить нормальную гигиену и ограничить потребление спиртных напитков.