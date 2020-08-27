Российские десантники приняли участие в учениях под Брестом

27.08.2020, 17:48, Новости дня

Российские и белорусские десантники провели совместные учения по штурму здания на полигоне «Брестский», сообщило Минобороны России.

«Штурм здания» в министерстве назвали «одним из самых сложных упражнений», передает «Интерфакс».

Отмечается, что российские разведчики десантировались беспарашютным способом из вертолета Ми-8 МТВ-5 и провели штурм, освобождение заложников и зачистку здания. Элемент учений проводился под проливным дождем и при сильном порывистом ветре.

В Белоруссии с 23 августа по 5 сентября проходит международный этап конкурса «Полярная звезда». Россию представляют десантники гвардейского соединения ВДВ из Подмосковья.

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