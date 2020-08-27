 

Белоруссия заявила протест главе дипмиссии Польши

27.08.2020, 17:48, Новости дня

Временный поверенный в делах Польши в Минске Марцин Войтеховский вызван в МИД Белоруссии, ему заявлен протест в связи с попытками вмешательства Варшавы во внутренние дела республики, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

«Ему (Войтеховскому) заявлен решительный протест в связи с неприкрытыми попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела Республики Белоруссия. Обращено внимание на прозвучавшие в последние дни явно недружественные, недопустимые в межгосударственном общении заявления со стороны ряда польских политиков и должностных лиц», – сказал пресс-секретарь, передает РИА «Новости».

По его словам, также «подчеркнута контрпродуктивность каких-либо дальнейших попыток внешнего давления на Белоруссию, а также призывов к нарушению суверенитета и территориальной целостности страны».

Ранее в четверг белорусского посла в Варшаве вызвали в МИД Польши из-за заявлений руководства Белоруссии о якобы желании польской стороны присоединить Гродненскую область.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / В Москве выявили минимальное с апреля число новых случаев коронавируса

22.07 / Мировые рынки демонстрируют смешанную динамику

22.07 / В митингах Хабаровска увидели следы несистемной оппозиции

21.08 / Турция захотела стать энергетически независимой с помощью нового месторождения газа

25.06 / Ситуация с коронавирусом вновь обострилась в США

31.07 / Законодатели США не достигли договоренности о новом пакет помощи в связи с коронавирусом

30.06 / Правительство: перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года

09.07 / В Тернополе ослабили карантин: разрешили работу ресторанов и партнерские роды в особых случаях

14.08 / Нурмагомедов не исключил боя-реванша с Макгрегором

20.08 / Россия начала экспорт автоматов АК-12

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска