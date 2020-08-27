В Институте нацпамяти не видят смысла в разработке большого герба Украины

27.08.2020, 17:45, Новости дня

Необходимости в разработке большого герба Украины нет, несмотря на то, что о нем говорится в украинской конституции. Об этом сказал “Укринформу” глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

“В двадцатой статье конституции, действительно, речь идет о большом гербе Украины. Есть история вопроса, почему эта статья в конституции, все историки ее знают. Но с точки зрения специалистов Украинского института национальной памяти нет целесообразности в разработке большого государственного герба Украины. Трезубца, который есть сейчас, вполне достаточно. Это консолидирующий герб, он понятен, всеми приемлемой”, –сказал Дробович.

При этом он добавил, что логика возникновения больших гербов обычно обусловлена тем, что есть бывшие империи или страны, в которые входят несколько территорий с отдельной историей и геральдикой. Именно для того, чтобы консолидировать в символическом плане эти территории, существуют большие гербы.

“Для Украины это не нужно. Украинский тризубец – герб княжеского государства – воспринимается и в Донецке, и во Львове, и в Севастополе, и в Киеве. Все его понимают, чувствуют. Он древний, и поэтому нет никакой необходимости в разработке нового. Уже много раз к этому вопросу возвращались, но нам кажется, что есть более насущные вопросы, которыми можно сейчас заниматься”, – добавил Дробович.

25 августа Верховная Рада Украины поручила Кабинету Министров провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины.

Перечень государственных символов определен ст. 20 Конституции Украины. К ним относятся флаг, гимн, а также большой и малый герб. Малый герб – золотой трезубец на синем фоне – был утвержден Верховной Радой в феврале 1992 года. В Конституции указано, что “главным элементом большого государственного герба Украины является знак княжеского государства Владимира Великого (малый государственный герб Украины)”.

Конкурсы на лучший эскиз герба проводились уже трижды, однако парламент так и не утвердил их результаты.