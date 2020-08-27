 

Зеленский представил нового главу Кировоградской ОГА и напомнил об аресте его предшественника

27.08.2020, 17:45, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа представил нового главу Кировоградской областной государственной администрации Андрея Назаренко, это произошло на брифинге в Кропивницком, который транслировал телеканал “Наш”.

Назаренко ранее работал директором регионального центра по инвестициям и развитию.

Президент напомнил, что предыдущий губернатор Андрей Балонь находится под арестом в связи с обвинениями в коррупции.

“История с предшественником закончилась, мягко говоря, не очень хорошо, но очень справедливо. Точнее, не закончилась, ведь сейчас работают правоохранительные органы. Мы строим новую страну, честную и прозрачную, где закон и ответственность одни для всех. Для нас неприкасаемых нет, даже если это люди, которых назначил президент Украины. Напротив, к таким людям внимание еще более пристальное”, – заявил Зеленский, добавив, что Назаренко должен помнить об этом каждый день.

Балонь был уволен 28 июня после задержания по подозрению в получении взятки.

5 августа Кабмин согласовал кандидатуру Валерия Мищенко на пост главы Кировоградской ОГА, однако затем отозвал ее из-за конфликта интересов. 26 августа правительство рекомендовало назначить губернатором Назаренко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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