Тихановская назвала себя “избранным народом президентом”
27.08.2020, 17:43, Разное
По мнению политика, результаты голосования были подделаны в пользу действующего лидера Александра Лукашенко. На самом деле победу на выборах одержала она. “Я избранный народом президент”, – подчеркнула Светлана Тихановская.
При этом политик отметила, что пока не может официально называть себя главой государства. Поэтому Тихановская предпочитает говорить о себе как о женщине, за которую отдали голоса белорусы. Она добавила, что является лидером не оппозиции, а большинства.
Также Тихановская опровергла сообщения о помощи Европейского союза. “Мы никогда не получали финансовую помощь от западных стран и не получаем сейчас”, – уточнила политик в беседе с немецким изданием Bild.
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Напомним, выборы главы Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным Центризбиркома, 80% граждан поддержали Александра Лукашенко. За его соперницу Светлану Тихановскую проголосовали 10% жителей страны.
После оглашения итогов президентской гонки женщина покинула страну. Сейчас она находится в Литве с двумя детьми. Оппозиционер Валерий Цепкало предположил, что на Светлану Тихановскую могли оказать давление белорусские власти.
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