Мнение: Золотая игла, итоги контрсанкций и некачественный шоколад для россиян

27.08.2020, 17:40, Разное

1. Не одними только хлебом, нефтью и газом жива Россия. На фоне проблем у главных мировых валют ожидаемо растёт спрос на драгоценные металлы. А их у нас в избытке – как и прочих элементов таблицы Менделеева. Судя по последним данным, Россия постепенно садится ещё и на «золотую иглу»:

https://tass.ru/ekonomika/9137347

Россия во втором квартале 2020 года экспортировала золота на общую сумму $4,75 млрд, что в 10,8 раз больше, чем годом ранее, следует из данных ФТС. <…>

Во втором квартале 2019 года Россия экспортировала золота в необработанном виде и в слитках на сумму $436 млн.

В натуральном выражении вывоз золота за второй квартал 2020 года вырос почти в девять раз – до 87 тонн против 10 тонн во втором квартале 2019 года.

Для сравнения, это почти треть от прошлогоднего экспорта оружия (15,2 млрд долларов) и две трети от экспорта пшеницы (6,4 млрд долларов):

https://www.interfax.ru/business/700388

http://www.worldstopexports.com/wheat-exports-country/

2. Прошло уже 6 лет с момента введения Россией продовольственных контрсанкций в 2014 году, и мы можем подвести очередные промежуточные итоги.

Во-первых, народ без импорта западных «деликатесов» прекрасно обошёлся – никакой хамоно-пармезановой революции так и не произошло.

Во-вторых, наше сельское хозяйство и наш аграрный экспорт показали чудеса роста:

https://russian.rt.com/business/article/771249-rossiya-selskoe-hozyajstvo-embargo-import

За последние шесть лет Россия сократила поставки продуктов питания из-за рубежа почти на треть — с $43,3 млрд в 2013 году до $30 млрд в 2019-м. Об этом говорится в докладе Минсельхоза РФ, посвящённом подведению итогов действия продовольственного эмбарго за указанный период.

Напомним, что 6 августа 2014 года президент Владимир Путин подписал указ, запретивший ввоз в Россию некоторых видов сельхозпродукции из стран, которые ранее ввели санкции против Москвы. Речь идёт, в частности, о государствах ЕС, США, Канаде и Австралии. Запрет коснулся мяса, колбасы, молочной продукции, рыбы и морепродуктов, овощей и фруктов.

По оценке Минсельхоза, за шесть лет импорт свинины сократился почти в десять раз (с $2,6 млрд до $270 млн), мяса крупного рогатого скота — в два с половиной раза (с $3,2 млрд до $1,3 млрд), птицы — вдвое (с $911 млн до $410 млн), а овощей и молочной продукции — на треть. <…>

«Российский аграрный экспорт увеличился в полтора раза и составил $25,6 млрд по итогам 2019 года против $16,8 млрд в 2013 году. В том числе зафиксирован существенный рост поставок за рубеж мясной и масложировой продукции, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности», — говорится в докладе Минсельхоза.

«Россия вошла в число лидеров по поставкам пшеницы, растительного масла, рыбы, сахара и ряда других категорий», — отмечается в документе.

3. Между тем, качество пока ещё неимпортозамещённых европейских продуктов по-прежнему вызывает сомнения:

https://meduza.io/news/2020/08/25/fas-vozbudila-delo-protiv-lindt-iz-za-razlichiy-v-kachestve-shokolada-v-rossii-i-v-zapadnoy-evrope

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении [швейцарского] производителя шоколада Lindt. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

Как подчеркнули в ФАС, шоколад, который продается под брендом Lindt в России, качественно отличается от такого же шоколада, реализуемого в Западной Европе. При этом при продвижении шоколада в Lindt делают акценты на давние традиции производства и гарантированное качество продукции.

В рамках возбужденного административного дела компании грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

Швейцария, напомню, не входит в ЕС, однако также ввела санкции против России.