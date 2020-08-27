Эксперты рассказали о вреде продолжительного сна

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27.08.2020, 17:25, Новости дня

Во время нового исследования ученые обнаружили, что увеличение продолжительности сна более чем на час может быть вредным для человеческого организма.

Специалистами был проведен анализ данных, во время которого обнаружилось, что длительный сон, который занимал более 60 минут, был связан с повышенным на 30% риском смерти от всех причин и на 34% с большей вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний.

Если принимать во внимание ночной сон, то длительный сон был напрямую связан с повышенным риском смерти только у тех добровольцев, которые спали более шести часов в сутки. К слову, предыдущие исследования связи между дневным сном и смертью или сердечно-сосудистыми заболеваниями дали противоречивые результаты. Ведь в них не учитывалась продолжительность ночного сна.



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