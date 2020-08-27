Дети переживших депрессию матерей имеют проблемы с адаптацией в школе

27.08.2020, 17:15, Разное



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Материнская депрессия и проблемы в школе

В исследование, результаты которого опубликованы в журнале Pediatrics, были включены данные о психологическом состоянии более 52 тысяч детей, родившихся в Манитобе (Канада) в период с 2005 по 2016 год. Ученые оценили взаимосвязь между материнской депрессией и социальной адаптацией детей в школе.

Выяснилось, что у женщин, которые страдали от депрессии в первые пять лет материнства, дети на 17% чаще испытывают проблемы при поступлении в школу по сравнению со сверстниками, матери которых не имели этого психического расстройства. В частности, материнская депрессия тесно связана с трудностями с социальной адаптацией в школе, физическим здоровьем ребенка и его эмоциональной зрелостью. Наиболее уязвимыми оказались дети, чьи матери переживали депрессию в первый год их рождения, а также с 4 до 5 лет.

Авторы исследования указали на необходимость уделять больше внимания проблемам послеродовой депрессии у женщины и сосредоточиться на изучении факторов, которые влияют на уязвимость детей.

Что заставляет маму грустить?

Известно, что послеродовая депрессия затрагивает каждую пятую молодую мать и, как правило, начинается в течение первого месяца после родов, хотя может появиться и в любое время в течение первого года жизни ребенка. При этом многие женщины не осознают, что у них послеродовая депрессия, потому что она может развиваться постепенно и часто остается незамеченной. Симптомы заболевания могут сохраняться до нескольких лет или перейти в хроническую форму (дистимию) с периодическими рецидивами.

Кроме физиологических факторов, таких как генетическая предрасположенность к депрессивным расстройствам и резкие изменения гормонального фона, существует большое количество социальных, экономических и психологических факторов, которые могут спровоцировать начало депрессии. Например, нежелательная или сложная беременность, конфликты с отцом ребенка или близкими родственниками, финансовые трудности, словом, все, что может негативно повлиять на нервную систему будущей матери.

Как отличить послеродовую депрессию от переутомления?

Каждая молодая мама сталкивается с недосыпом, усталостью и переживаниями за малыша, но есть симптомы, которые должны насторожить и саму женщину, и ее близких:

чувство одиночество и чрезмерной усталости;

плаксивость, резкие перепады настроения, вспышки гнева;

панический страх за состояние и здоровье ребенка;

острое чувство вины даже из-за малейшей неудачи;

усиленное сердцебиение, плохой аппетит, бессонница;

сильный упадок сил.

Любой из этих симптомов — повод для немедленного обращения к врачу, поскольку последствия запущенной послеродовой депрессии могут быть очень трагичными.

В таких случаях врач назначает гормональную терапию, либо антидепрессанты или транквилизаторы. Большой поддержкой станет групповая или индивидуальная психотерапия, особенно в том случае, если депрессия вызвана психологическими факторами.