 

В ВОЗ заявили о полной победе над полиомиелитом в Африке

27.08.2020, 7:50, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения заявила, что на Африканском континенте благодаря интенсивной кампании по вакцинации населения полностью искоренили полиомиелит. Однако, как передаёт Euronews, эксперты ВОЗ предупреждают: почивать на лаврах нельзя, поскольку необходимо поддерживать ритм вакцинации с тем, что бы не иметь завозных случаев полиомиелита, который всё ещё активно циркулирует на территории Афганистана и Пакистана.

На Африканском континенте полностью искоренили полиомиелит, который может приводить к параличу и смерти. Об этом сказала Всемирная организация здравоохранения заявила. Обычно болезнь поражает детей в возрасте до пяти лет. Победа над опасным вирусным инфекционным заболеванием — результат интенсивной кампании по вакцинации населения, потребовавшей значительных финансовых усилий, предпринятых в последние годы. Однако эксперты ВОЗ предупреждают: почивать на лаврах нельзя.

ОДУ МУСА ИДОВУ, координатор ВОЗ в Нигерии: Нам необходимо поддерживать ритм вакцинации с тем, что бы не иметь завозных случаев полиомиелита, который всё ещё активно циркулирует на территории Афганистана и Пакистана. Если мы не соберёмся, не удвоим наши усилия, нам придётся начинать с нуля.

Последний случай инфицирования диким полиовирусом был выявлен в Африке в 2016 году в Нигерии. Вакцины против полиомиелита были изобретены в прошлом веке, что к середине 60-х годов привело к практически повсеместному искоренению этого заболевания, за исключением самых бедных стран мира. 

Дата выхода в эфир 26 августа 2020 года.



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