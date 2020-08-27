Магазины и рестораны США получили инструкцию по защите от «антимасочников»

27.08.2020, 16:50, Новости дня

В последние месяцы в США участились конфликты между сотрудниками заведений, работающих в сфере обслуживания, и посетителями, не желающими соблюдать правила, вроде ношения масок. Чтобы защитить работников от особо агрессивных клиентов, согласно новым рекомендациям Центра по контролю и профилактике, владельцы должны устанавливать специальное оборудование, включая кнопки экстренного вызова и безопасные убежища с телефонами



Reuters

В США далеко не все согласны с рекомендациями экспертов в сфере здравоохранения по ношению защитных масок в общественных местах. Сталкиваясь с просьбой надеть маску, многие и вовсе начинают вести себя агрессивно. Дошло даже до того, что Центры по контролю и профилактике заболеваний делятся с компаниями, работающими в сфере услуг, советами о том, как защитить своих сотрудников, пишет Business Insider.

В последние месяцы многие работники магазинов и ресторанов столкнулись с оскорблениями и даже рукоприкладством со стороны посетителей, которые отвечали отказом на просьбы соблюдать дистанцию или другие меры предосторожности. Поэтому Центры по контролю и профилактике опубликовали целый список рекомендаций для руководства подобных заведений.

Чтобы предотвратить насилие на своих площадках, по мнению центров, владельцы бизнесов должны размещать в заведениях знаки об обязательном соблюдении требований, а также в качестве альтернативы предлагать клиентам услуги, которые минимизируют их контакт с окружающими — вроде самовывоза через окно выдачи или доставки.

Если ресурсы позволяют, Центры по контролю и профилактике советуют ставить работников, которым, возможно, придётся сталкиваться с неадекватными посетителями, парами. Также в заведениях рекомендуется устанавливать охранное оборудование, включая кнопки экстренного вызова и камеры наблюдения. Неплохо было бы и оборудовать для сотрудников специальные безопасные убежища, которые бы закрывались изнутри, имели запасный выход и были снабжены телефоном или другими способами позвать на помощь.

Как утверждают эксперты Центров по контролю и профилактике, с посетителями, демонстрирующими признаки агрессии, спорить или пытаться насильно заставить их следовать правилам не стоит. Сотрудник должен следить за «тревожными знаками» — когда собеседник начинает прибегать к нецензурным выражениям, ходить из стороны в сторону и сжимать кулаки. Если в ход идут угрозы и всё движется к насилию — пора укрыться в безопасном помещении.

Business Insider напоминает, что в последние месяцы крупные компании, вроде Walmart, Starbucks и McDonald’s, ввели в своих заведениях по всей стране правила о ношении масок. Так что «посетители-антимасочники» уже неоднократно вступали в конфликты с сотрудниками. Из-за скандалов некоторые рестораны даже закрыли залы.