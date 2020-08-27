СМИ: Джордж Флойд умирал еще до прибытия полиции

27.08.2020, 16:48, Новости дня

Медицинская экспертиза установила, что в организме погибшего при задержании в Миннесоте Джорджа Флойда была смертельная концентрация наркотиков, которые вызвали отек легких и стали вероятной причиной его смерти.

Афроамериканец Флойд погиб в конце мая в городе Миннеаполис, штат Миннесота в результате жестких действий полиции. Один из полицейских надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако стражи порядка проигнорировали это. Вскоре после мужчина скончался.

Однако, по данным Fox News, власти Миннесоты опубликовали изначальные заключения медицинской экспертизы. Заключения были сделаны 1 июня главным окружным судмедэкспертом, патологоанатомом Эндрю Бейкером.

В организме Флойда было обнаружено много метамфетамина и фентанила. Отмечается, что если бы мужчину нашли погибшим дома, то вероятной причиной его смерти назвали бы передозировку.

В крови Флойда была «концентрация фентанила, которая при обычных обстоятельствах смертельна», передает RT.

Из-за огромных доз наркотиков легкие Флойда отекли и весили в два-три раза больше нормы. Таким образом, отмечает СМИ, Флойд умирал от недостатка кислорода еще до прибытия полиции. Этим можно объяснить то, что Флойд жаловался на невозможность дышать, когда сидел в полицейской машине, и его никто не трогал.

Напомним, протесты в Нью-Йорке и Миннеаполисе начались после публикации в интернете видеозаписи, на которой запечатлено задержание темнокожего Джорджа Флойда.

В Сети появились эксклюзивные кадры смертельного задержания полицейскими Флойда.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.