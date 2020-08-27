Минск назвал причину конфликта в ливийском посольстве

27.08.2020, 16:48, Новости дня

Инцидент в посольстве Ливии в Минске произошел из-за противоречий между ливийскими дипломатами, никто не был задержан, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

«По имеющейся у нас информации, причиной инцидента являются внутренние противоречия между ливийскими дипломатами», – сообщил Глаз, передает РИА «Новости».

Он добавил, что жалоб о телесных повреждениях и побоях ни от одной из сторон конфликта не поступало. «Правоохранительными органами никто не задерживался», – подчеркнул представитель МИД.

«Министерство иностранных дел внимательно следит за ситуацией вокруг ливийского посольства в Минске. Белорусская сторона в соответствии с международными нормами не может и не будет вмешиваться во внутренние дела иностранных дипмиссий», – подчеркнул Глаз.

Он добавил, что действия, нарушающие общественный порядок, противоречат Венской конвенции. «До старших дипломатов посольства Ливии доведена информация об ответственности за создание своими действиями угрозы общественному порядку и безопасности. МИД также обратился в МВД с просьбой об усилении охраны общественного порядка в районе ливийской дипмиссии», – указал представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что 30 сторонников Правительства национального согласия (ПНС) Ливии напали на ливийское посольство в Минске и якобы избили временного поверенного Мухаммада Истейту, который представляет власти востока Ливии под руководством маршала Халифы Хафтара.

До этого корреспондент «Комсомольской правда» Александр Коц сообщил, что сторонники Правительства нацсогласия (ПНС) Ливии попытались захватить посольство Ливии в Минске, где находятся дипломаты альтернативного ливийского правительства.