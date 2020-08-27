Британские военные нашли «убийцу» коронавируса в спрее от насекомых

27.08.2020, 16:43, Новости дня

Учёные лаборатории при Министерстве обороны Великобритании обнаружили, что цитриодиол, входящий в состав средства защиты от насекомых, может «убивать штамм коронавируса, который вызывает COVID-19», пишет Sky News. Отмечается, что предварительные результаты показали, что вещество, известное способностью «убивать» другие виды коронавирусов, может обеспечивать дополнительную защиту от COVID-19.



Reuters

Один из компонентов средства защиты от насекомых может «убивать штамм коронавируса, который вызывает COVID-19», сообщает Sky News со ссылкой на исследование лаборатории при Министерстве обороны Великобритании.

В апреле телеканал сообщил, что британским военным раздали репелленты для борьбы с насекомыми, в которых содержится цитриодиол. В Вооружённых силах страны исходили из того, что этот компонент может создавать дополнительную защиту против COVID-19, так как он уже был известен способностью «убивать» другие виды коронавирусов.

В среду после проведения соответствующих исследований учёные опубликовали предварительные результаты, подтверждающие, что вещество обеспечивает защиту от COVID-19. При этом, как стало известно телеканалу, учёные лаборатории поделились предварительными результатами, чтобы другие специалисты могли провести дальнейшие исследования.

Компания, производящая цитриодиол, также считает, что вещество способно обеспечить защиту от коронавируса. В апреле управляющий директор Citrefine International Ltd Жаклин Уотсон призвала правительство поддержать тестирование компонента.

«Мы можем сказать только то, что мы действительно считаем, что есть очень хорошие шансы, что средство может сработать против этого вируса, но, конечно, оно нуждается в тщательном тестировании», — сказала Уотсон.

При этом Sky News отмечает, что применения только спрея против насекомых недостаточно. Его используют только как дополнительную защиту наряду с другими способами сдерживания распространения коронавируса, в том числе ношением маски и мытьём рук.