Власти Невады задержали россиянина за попытку кражи данных у американской компании

27.08.2020, 11:43, Новости дня

В США был арестован россиянин Егор Крючков, которого обвиняют в сговоре с целью кражи информации у компании из штата Невада, пишет Las Vegas Sun. По словам прокуроров, задержанный хотел за $1 млн. подкупить сотрудника предприятия, с его помощью присвоить данные и потребовать за них выкуп. Теперь же Крючкову грозит до 5 лет лишения свободы и $5 тыс. штрафа.



Reuters

Россиянин Егор Крючков был задержан в американском Лос-Анджелесе по обвинениям в сговоре с целью причинения умышленного вреда защищённой компьютерной системе, пишет Las Vegas Sun.

По данным команды федерального прокурора округа Невада Николаса Трутанича, 27-летний россиянин хотел заплатить сотруднику неизвестной компании за установку вредоносного программного обеспечения (ПО) в её компьютерной сети. По плану задержанного и его сообщников, таким образом они должны были получить доступ к внутренним данным компании, а затем могли потребовать за них выкуп.

Как считает обвинение, до своего задержания Крючков сумел найти сотрудника, готового вступить в сговор, и даже несколько раз встречался с ним, чтобы обсудить детали плана. За помощь в установке вредоносного ПО россиянин обещал заплатить $1 млн.

В итоге на Крючкова вышли агенты ФБР и договорились с ним о встрече в Лос-Анджелесе, где он и был арестован. Перед задержанием, по словам прокуроров, обвиняемый пытался через знакомых купить авиабилет и вылететь из США.

Las Vegas Sun отмечает, что Крючкову грозит до 5 лет в тюрьме и штраф $5 тыс. В своём заявлении федеральный прокурор Николас Трутанич подчеркнул, что его команда «по-прежнему видит своим приоритетом защиту коммерческой тайны и другой конфиденциальной информации, принадлежащей американским бизнесам».