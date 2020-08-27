Эксперт рассказал о способах защитить данные банковской карты в интернете

27.08.2020, 16:43, Разное

Специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин рассказал, как защитить данные банковских карт при оплате услуг в интернете. В Сети сервисы зачастую требуют ввода различной информации, которая может “утечь” не в те руки.

Курочкин рекомендует любителям онлайн-покупок завести виртуальную банковскую карту, на которую при необходимости можно переводить деньги с основной. Кроме того, специалист советует хранить ключевые сбережения на накопительном счете в банке. С него также легко снимать деньги, переводя их на основной счет, пишет Ura.ru.