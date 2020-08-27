В Барнауле по делу о госизмене арестован военнослужащий РВСН

27.08.2020, 16:40, Новости дня

В Барнауле по подозрению в государственной измене задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на ФСБ. Имя задержанного не сообщается.

По данным спецслужбы, подозреваемый собирал и передавал сведения, составляющую государственную тайну, в Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Задержанный военнослужащий заключен под стражу. По статье «Государственная измена» ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы уголовных дел по этой статье всегда засекречены.

В последнее время участились случаи задержания по обвинению в государственной измене. 7 июля был задержан журналист, советник главы Роскосмоса Иван Сафронов. Ему предъявили обвинение в государственной измене. По версии ФСБ, в 2012 году Сафронов, когда ещё работал журналистом, был завербован службой разведки Чехии, а в 2017 году передал ей сведения о поставках вооружений и действиях Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений якобы была разведка США. Никаких деталей в ФСБ не привели. Сафронов вину не признаёт. И он, и его бывшие коллеги считают, что уголовное дело является местью за журналистскую деятельность и опубликованные расследования.

6 августа Мещанский суд Москвы арестовал блогера Андрея Пыжа в рамках уголовного дела о незаконном доступе к гостайне и передаче её за рубеж. Уголовное дело блогера связано с перевозкой на Украину засекреченных данных о станциях московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях мобилизационного характера. 35-летний Андрей Пыж – популярный видеоблогер, известный как Андрей МШ. На его блог подписаны 799 тысяч человек. Он специализируется на съёмке репортажей с промышленных объектов и транспортной инфраструктуры, в том числе заброшенных.