 

Федеральные власти США не видят попыток повлиять на выборы из-за рубежа

27.08.2020, 16:40, Новости дня

Высокопоставленные представители разведки и правоохранительных органов США заявили, что нет никаких признаков, что иностранные противники пытаются подорвать предстоящие президентские выборы в США, повлияв на голосование по почте.

«У нас нет информации или данных, что какой-либо государственный субъект, несущий угрозу, занимается деятельностью с целью подорвать какой-либо элемент голосования по почте, – заявил высокопоставленный представитель американской разведки. – У нас нет информации или данных об этом».

Высокопоставленный представитель правоохранительных органов пошел дальше, заявив журналистам, что ничто не предполагает, что силы или группы внутри страны пытаются сфальсифицировать выборы 3 ноября с помощью влияния или манипуляций с голосованием по почте.

«Пока мы не видели скоординированных общенациональных попыток мошенничества на крупных выборах», – заявил высокопоставленный представитель ФБР.



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