5 причин посмотреть сериал “Игра на выживание” с Александрой Бортич и Алексеем Чадовым

27.08.2020, 16:35, Разное

Захватывающий сюжет

Если в самом начале первой серии вы увидите привычные для реалити ритуалы – представление героев, знакомство с ними, объяснение правил – то уже к середине станет понятно, что перед вами не совсем типичный сериал про шоу. Дело в том, что наутро съемочная группа, которая должна была заботиться об участниках, пропадает. Каждую секунду вы будете сомневаться, какие именно препятствия преодолевают герои – те, которые прописаны создателями проекта, или же те, которые подкидывает сама жизнь. Беглые заключенные, странные исчезновения участников, деревня с каннибалами (или всего лишь с массовкой?) – в “Игре на выживание” вас ждет тонна адреналина и множество внезапных поворотов сюжета.

Алексей Чадов в сериале “Игра на выживание”

Популярные актеры в роли самих себя

Камео в кино и сериалах – явление редкое, и как правило знаменитости соглашаются изобразить самих себя лишь на время короткого эпизода. В “Игре на выживание” все иначе: здесь известные на всю Россию актеры Игорь Верник, Алексей Чадов и Александра Бортич играют самих себя в предлагаемых обстоятельствах. Верник ведет реалити-шоу, а Чадов и Бортич становятся участниками разных команд. Остается только гадать, в каких ситуациях актеры проявляют свой настоящий характер, а в каких следуют сценарию, но следить за таким переплетением реальности и вымысла очень интересно.

Игорь Верник в сериале “Игра на выживание”

Народные герои

Другими участниками реалити стали персонажи, в которых каждый зритель сможет найти что-то знакомое и родное — помощник депутата, журналист и модель из Москвы, бухгалтер из Белгорода, повар из Магадана, сисадмин из Воронежа, ресторатор из Пятигорска, предприниматель из Якутска, бизнесмен из Санкт-Петербурга, ветеринар из Алтайского края, борец ММА из Краснодара, гаишник из Архангельска, сантехник из Чебоксар, фотограф из Тулы… Кажется, сценаристы детально проработали весь срез наших современников, чтобы сделать сериал максимально приближенным к жизни и заставить зрителей проникнуться проблемами главных действующих лиц.

Александра Бортич в сериале “Игра на выживание”Психология экстренных случаев

Смотреть на то, как герои, чей способ мышления с первых минут казался вам простым и понятным, в экстремальных ситуациях проявляют себя с совершенно неожиданной стороны – еще один бонус “Игры на выживание”. Здесь самым сильным запросто может оказаться внешне совсем не внушительный персонаж, а самым хитрым – далеко не типичный молчун. Так работает настоящая психология, к которой обращались создатели триллера.

Кадр из сериала “Игра на выживание”

Авторы

Снял сериал режиссер Карен Оганесян, который вот уже 15 лет делает исключительно качественное российское кино: “Я остаюсь” с Федором Бондарчуком, “Домовой” с Константином Хабенским, “Жизнь впереди” со Светланой Ходченковой, адаптация французского сериала “Налет” и т.д. Практически все его фильмы стабильно получают высокий зрительский рейтинг. Продюсировали “Игру на выживание” Евгений Никишов и Валерий Федорович (“Колл-центр”, “Эпидемия”), Нелли Яралова (“Магомаев”, “Подкидыш”, “Т-34”), а также предприниматель и меценат Леонард Блаватник, который вкладывается в отличное кино по обе стороны океана (например, он принял участие в финансировании картин “Тоня против всех” и “Милый Ханс, дорогой Петр”).