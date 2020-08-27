В финале танкового биатлона азербайджанцы промахнулись по мишени и попали по армянам

27.08.2020, 16:19, Разное

Во время финала танкового биатлона на полигоне «Алабино» при прохождении последнего круга танк Азербайджанской Республики при стрельбе по мишени произвел выстрел с отклонением от траектории на 90 градусов и случайно попал в танк Республики Армения.

Подобную ошибку в расчетах экипаж боевой машины объяснил наличием спиленной, согласно регламенту соревнований, мушки.

– Приехали в Россию на всемирно известный танковый биатлон. Действовали согласно поставленной задаче. Доехали до огневого рубежа, навели орудие на цель. Выстрелили. А там армяне в нарды играют, — прокомментировал происшествие командир экипажа Сулейман Гусейнов.

В связи с тем, что стрельба ведётся учебными боеприпасами, экипаж армянского танка не пострадал. Однако, согласно ноте протеста, составленной послом Армении, и направленной в Баку, правительство Азербайджана обязано выплатить компенсацию за повреждения имущества.

В список материальных утрат попали: коллекционный дудук ручной работы, нарды резные «Арцах» Грачия Оганян, 5 килограммов сыра «Чечил», два литра коньячных духов «Ароматы Карабаха», а также увеселительное резиновое изделие «Ильхам Алиев» и подробные топографические карты Баку.