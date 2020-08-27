 

Компания TCL запатентовала смартфон с невидимыми камерами

27.08.2020, 16:17, Разное

Компания TCL запатентовала смартфон, который оснащен невидимыми камерами. Подэкранные датчики стали новым трендом среди высокотехнологичных мобильных девайсов.
Почти все компании создают девайсы, оснащенные невидимыми датчиками. При этом блоки базовых камер у девайсов становятся крупнее. Ввиду этого инженеры TCL сформировали смартфон, оснащенный незаметным основным датчиком. На представленных изображениях можно заметить, что у дисплея смартфона отсутствуют отверстия, вырезы и другие вставки. В верхней зоне задней панели толщина корпуса несколько выше. Предположительно, это сделано для сокрытия модуля камеры.

На боковых поверхностях корпуса имеется кнопка активации и регулировки громкости. В нижней части находится порт USB-C. Смартфон оснащен технологией подэкранной камеры и появится на рынке осенью текущего года. Когда TCL покажет своё устройство остаётся неизвестно. В некоторых случаях технологические компании не реализуют патенты.



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