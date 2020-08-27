Скандалы: Российская элита – наиболее частые пациенты Charite

27.08.2020, 16:10, Разное

Берлинская клиника, где лечат Алексея Навального, заключила договор с крупнейшей страховой компанией «Согаз» Юрия Ковальчука

Charite – государственный образовательно-медицинский холдинг, один из крупнейших в Европе. Интересно, что для клиники русскоязычная аудитория – одна из целевых (кроме английской и французской версий сайта есть русская). Причина может крыться в том, что заведение входит в списки больниц, обслуживающих российскую элиту. Charite значится в перечне крупных российских и европейских клиник, с которыми у «Согаза» «есть договорные отношения». В Германии таких клиник восемь, следует из документов страховщика, наряду с Charite в списке фигурируют M.E.V., Herzzentrum Leipzig, GLIMMed. Также страховая компания сотрудничает с клиниками Израиля (их девять), Италии, Испании, Франции, Австрии, Литвы, Чехии – всего 33 медучреждения. В них по полисам ДМС страховщика лечатся в том числе представители российской элиты.

Упоминание Charite есть в документах Новороссийского морского торгового порта – ПАО «НМТП» зимой заказывало полисы ДМС для своих топ-менеджеров. Также известно, что в этой клинике в своё время лечился первый президент России Борис Ельцин.

«Согаз» – крупнейший российский страховщик (после поглощения «ВТБ Страхование»), его доходы за последние пять лет составляют в среднем порядка 200 млрд рублей в год. До половины выручки, по данным базы «Спарк», приходится на госконтракты.

Пакетом акций страховой компании владеет Юрий Ковальчук. До введения санкций часть ценных бумаг принадлежала структурам Геннадия Тимченко, но в 2015 году он покинул капитал «Согаза», чтобы бизнес не попал под санкции. До 2019 года компанией – миноритарием «Согаза» «Спектр» владел российский бизнесмен Владимир Колбин (по данным издания «Ведомости», сын петербургского бизнесмена Петра Колбина, близкого к Тимченко).

Напомним, врачи Charite сообщили о следах интоксикации в организме Навального, которого транспортировали из Омска в Германию в минувшие выходные. Накануне клиника отменила пресс-конференцию о состоянии здоровья оппозиционера. Как писал «Октагон», в процессе вывоза политика участвовала канцлер Германии Ангела Меркель.

Юлия Кулинцева