Белоруссия не пропустила польский гуманитарный груз через границу

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27.08.2020, 16:08, Новости дня

Белоруссия не пропускает гуманитарный груз из Польши, сообщил руководитель канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик.

«12 часов на польско-белорусской границе стоит гуманитарный конвой, отправленный «Солидарностью». Он не может въехать, его остановили белорусы», – сообщил Дворчик в эфире канала Polsat, передает РИА «Новости».

Представитель профсоюза «Солидарность» Марек Левандовский уточнил, что организация начала программу помощи Белоруссии, выделив на нее 1 млн злотых (порядка 268 тыс. долларов). Он указал, что груз состоит в большей части из продовольствия, в основном консервов.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Польша рассчитывает заполучить Гродненскую область в случае распада Белоруссии. Лукашенко сообщал о существовании внешней угрозы для республики и желании западных стран «отсечь» Гродненскую область.



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