Туры с кешбэком приобрели 50 тыс. россиян

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27.08.2020, 16:08, Новости дня

Программой поддержки внутреннего туризма с возможностью кешбэка на 27 августа воспользовались 50 тыс. россиян, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Программой уже воспользовалось около 50 тыс. человек, которые приобрели туров и размещений на 900 млн рублей. Всем участникам программы кешбэк в течение 5 дней успешно начисляется», – цитирует РИА «Новости» Догузову.

Во вторник руководитель Ростуризма сообщила, что туристы начали получать кешбэк по программе поддержки внутреннего туризма.

Догузова 21 августа сообщала, что россияне за первые часы продаж купили туры по программе поддержки внутреннего туризма с возможностью кешбэка на 150 млн рублей.

Ранее в РФ стартовала программа стимулирования внутреннего туризма, благодаря которой граждане смогут вернуть часть денежных средств, потраченных на проживание в гостинице или путевки. Программа продлится ровно неделю, до 28 августа включительно. Можно приобрести поездку в любой из регионов и вернуть от пяти до 15 тыс. рублей.



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