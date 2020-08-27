Садовничий оценил требование лишить Лукашенко звания почетного профессора МГУ

27.08.2020, 16:08, Новости дня

Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что вуз не намерен лишать президента Белоруссии Александра Лукашенко звания почетного профессора.

«Это глупость, я считаю, что это вмешательство во внутренние дела», – передает слова Садовничего ТАСС.

Ректор МГУ напомнил, что званием почетного профессора Лукашенко был удостоен в 1996 году по решению ученого совета университета.

«Это было в 1996 году во время визита президента [Лукашенко] в Россию, когда были подписаны стратегические документы о признании аттестатов, дипломов, степеней», – отметил ректор.

Садовничий отметил, что решение, принятое советом, соответствует «настроениям и большому делу, которое тогда было сделано двумя президентами».

«Многие белорусские студенты учатся в российских вузах [благодаря тем соглашениям], их тысячи поступают и в Московский университет на общих основаниях с российскими», – отметил он.

Напомним, студенты, выпускники и ряд преподавателей МГУ потребовали лишить президента Белоруссии Александра Лукашенко звания почетного профессора.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.