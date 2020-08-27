Появилось видео с проехавшим по трассе «Таврида» Путиным

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27.08.2020, 16:04, Новости дня

Появилась видеозапись, на которой запечатлено, как российский лидер Владимир Путин за рулем Aurus проехался по крымской трассе «Таврида».

«Надо пристегнуться, да? А то потом штраф придется платить», – сказал президент перед поездкой, передает РИА «Новости».

"Надо пристегнуться, а то потом штраф придется платить". Путин учел прошлые ошибки pic.twitter.com/2kckGi51qw

— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 27, 2020

После поездки Путин поговорил со строителями трассы и выразил им благодарность за завершение участка трассы раньше срока. Также глава государства оценил сам объект.

«Другой уровень, другой мир. Я сейчас на вертолете летел, специально прилетел, чтоб посмотреть, практически над всей трассой пролетели. Конечно, впечатляет. Красиво. Современный объект, по-настоящему современный, удобный, красивый», – сказал Путин.

В четверг президент открыл в Крыму автомобильное движение по трассе «Таврида».

Трасса «Таврида» – четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути.



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