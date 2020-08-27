России предсказали лидерство по производству золота в мире

27.08.2020, 16:04, Новости дня

В течение ближайших десяти лет РФ может стать крупнейшим золотодобытчиком в мире, следует из доклада консалтинговой компании Fitch Solutions.

«Мы прогнозируем рост добычи золота в РФ с 11,3 млн унций в 2020 году до 15,5 миллиона унций в 2029 году. Это означает средний ежегодный рост показателя на 3,7% в течение 2020-2029 годов. Это приведет к тому, что РФ обгонит Китай в качестве крупнейшего золотодобытчика – на нее к 2029 году будет приходиться 11,6% мировой добычи по сравнению с 10,6% в 2020 году», – цитирует документ РИА «Новости».

Аналитики ожидают ускорения темпов роста производства золота в РФ в 2020-2021 годах, так как риск введения новых санкций со стороны стран Запада против госбанков оказывает поддержку внутреннему спросу на золото, так как банки «отреагируют увеличением своих золотых резервов».

«Как это ни парадоксально, продолжающиеся и расширяющиеся санкции США в отношении РФ поддержат производство золота в стране в краткосрочной перспективе. Растущий риск того, что российские государственные банки будут ограничены в работе с долларовыми активами в период сохраняющейся напряженности в двусторонних отношениях, подталкивает российский центробанк к увеличению своих запасов золота. Пока будет сохраняться напряженность в отношениях с США, внутренний спрос на золото будет сохраняться», – говорится в докладе Fitch.

В долгосрочной перспективе золотодобыча в РФ будет зависеть от ряда новых проектов, которые планируется запустить. Компания выделила 21 новый проект по добыче золота в стране, который сейчас находится на стадии разработке.

На сегодняшний день крупнейшим производителем золота является Китай. Аналитики полагают, что КНР будет наращивать добычу лишь на 0,2% в год до 2029 года. Замедление темпов роста объясняется введением строгих экологических стандартов и закрытием небольших рудников.

По данным Минфина, первые два месяца 2020 года объем производства золота в РФ вырос на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.